Coronavirus Italia: “Senza lockdown mezzo milione di morti” (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus in Italia, l’Ocse dirama un dato clamoroso: senza il lockdown imposto lo scorso marzo nel nostro Paese ci sarebbero potute essere 500 mila vittime. mezzo milione di morti, se il Governo non avesse agito in tempo e soprattutto se non fosse stato istituito il lockdown di quasi tre mesi. È questo l’agghiacciante dato che ha pubblicato l’Ocse, l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ha sottolineato l’importanza della quarantena imposta lo scorso inizio marzo nel nostro Paese. Senza le misure di sconfinamento alle quali siamo stati sottoposti, in Italia così come in molti altri paesi, il numero dei decessi da Coronavirus avrebbe potuto superare le 500.000 unità in Italia e milioni nelle varie nazioni dell’Ocse. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, i dati ... Leggi su bloglive

