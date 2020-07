Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 7 luglio: morti, contagi, guariti (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 7 luglio: morti, contagi, guariti A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 7 luglio. È di 14.242 (-467) persone attualmente positive, 34.899 (+30) morti, 192.815 (+574) guariti, per un totale di 241.956 (+138) casi totali, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 14.242 attualmente positivi, 940 (-6) sono ricoverati con sintomi, 70 (-2) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 13.232 (-459) sono ... Leggi su tpi

