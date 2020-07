Coronavirus Italia, bollettino del 7 luglio: 241.956 casi totali, 30 morti in 24 ore (Di martedì 7 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 241.956. Le vittime, in totale, sono 34.899, con 30 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 138 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

