Coronavirus, indagine di Bankitalia: “Colpito il reddito di metà popolazione. Una famiglia su tre ha riserve per 3 mesi, poi povertà” (Di martedì 7 luglio 2020) Più della metà della popolazione italiana ha subito una contrazione del proprio reddito a causa del Coronavirus e delle misure adottate per contenerlo. A rivelarlo è un’indagine straordinaria di Bankitalia sugli effetti del Covid sul nostro Paese condotta fra aprile e maggio. “L’impatto è stato particolarmente severo per i lavoratori indipendenti“, fa sapere Palazzo Koch. Quasi l’80 per cento degli autonomi, infatti, ha registrato un calo del fatturato. E nel futuro non si prevede niente di buono. “Circa la metà della popolazione si aspetta una riduzione del reddito familiare anche nell’arco dei prossimi 12 mesi, anche se di intensità inferiore a quella degli ultimi due mesi”. È nel caso di una nuova ondata di contagi, invece, che gli effetti potrebbero essere ancora più devastanti. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus, indagine di Bankitalia: "Colpito il reddito di metà popolazione. Una famiglia su tre ha riserve per 3 mesi, poi povertà"

