Coronavirus: in Lombardia 53 nuovi casi e 13 morti, +458 i guariti (Di martedì 7 luglio 2020) Milano, 7 lug. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 53 nuovi casi di covid19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, dove sono stati processati 3.380 tamponi. Di questi casi, 29 sono positivi dopo il test sierologico e 7 sono debolmente positivi. Boom di persone tra i guariti e i dimessi: sono 458 in più rispetto a ieri, e portano il totale a 68.793. I morti sono 13, per un totale di 16.713. Stabili le terapie intensive, con 36 posti occupati, e i pazienti ricoverati non in rianimazione, che sono solo 4 in meno per un totale di 229. Leggi su liberoquotidiano

