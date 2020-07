Coronavirus in Campania, rientra l'emergenza: un solo contagiato su 1.344 tamponi (Di martedì 7 luglio 2020) Torna a normalizzarsi il numero di contagiati in Campania: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall'unità di crisi della Regione, infatti, è uno solo il tampone positivi su... Leggi su ilmattino

SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Pericoloso rilassamento generale' - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: tra pochi minuti su Facebook il punto della situazione sui contagi, su Mondragone e su tutte le att… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 14,4% Region… - occhio_notizie : La situazione in #Campania - sportface2016 : LIVE - il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #COVID?19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Sono 8 i morti per Coronavirus e 208 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dati che portato il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza a 34.869 e quello dei contagiati a 241.8 ...Aumentano i contagi in Campania: stando all’ultimo aggiornamento dell’Unità di Crisi della Protezione Civile, i nuovi casi sono 27. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiede che v ...