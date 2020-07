Coronavirus in Campania, i dati del 6 luglio: un nuovo positivo (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 6 luglio dell’unità di Crisi regionale riporta un nuovo positivo su 1.344 tamponi effettuati. Coronavirus in Campania L’Unita’ di crisi della Regione Campania ha reso noto che oggi si e’ registrato 1 nuovo caso positivo su 1.344 tamponi. In totale i positivi sono 4.747 su 294.712 tamponi. Oggi non si registrato nuovi decessi e il totale resta fermo a 432. Due i guariti del giorno su un totale di 4.089 (di cui 4.088 totalmente guariti e 1 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa ... Leggi su 2anews

