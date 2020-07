Coronavirus, il bollettino medico: 138 contagiati e 30 deceduti (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico. La Protezione Civile, come di consueto, ha fornito i dati aggiornati per quanto riguarda il quadro nazionale. Dati fondamentalmente stabili rispetto a questo periodo, anche se risalgono leggermente i numeri dei deceduti. Coronavirus, il nuovo bollettino medico • 138 contagiati • 30 morti • 574 guariti L'articolo Coronavirus, il bollettino medico: 138 contagiati e 30 deceduti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.709 • Deceduti: 34.869 (+8, +0%) • Dimessi/Guarit… - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione. *Attenzione: il dato dei tamponi ieri indicava 5.575.81… - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus: i dati ufficiali del @DPCgov al #7luglio - #Coronavirusitalia #CoVid19 #CoVid_19… - Edoardo87855143 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.242 • Deceduti: 34.899 (+30, +0,1%) • Dimessi/Guariti: 192… - Corriere : Coronavirus, i nuovi casi sono 138, i decessi 30. Terapie intensive vuote in 14 regioni... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Today.it

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Riparte anche il calo dei ricoveri, dopo i piccoli aumenti delle ultime 24 ore: 6 posti occupati in meno in regime ordinario (940 ...Un nuovo caso di Coronavirus e nessun decesso in Sicilia, ma la bella notizia è che non c'è più un paziente affetto da Covid-19 nell'Isola. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidian ...