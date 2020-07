Coronavirus, il bollettino di oggi: 30 morti e 138 nuovi casi, la mappa dei focolai (Di martedì 7 luglio 2020) Tutti gli aggiornamenti sulla emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute aggiornato ad oggi... Leggi su today

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.242 • Deceduti: 34.899 (+30, +0,1%) • Dimessi/Gua… - Gazzetta_it : Bollettino Coronavirus: in Italia contagi in calo. Bolsonaro positivo al Covid-19 - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 7 luglio: 241.956 casi totali, 30 morti in 24 ore - ForzAzzurri1926 : ?? IL BOLLETTINO ore 18:00 del 07-07-2020 ?? CAMPANIA VICINO ALLO ZERO ?? ?? - News_24it : ROMA- Sono saliti a 77 i casi di coronavirus da cosiddetta 'importazione' in arrivo a Roma dal Bangladesh con voli… -