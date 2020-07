Coronavirus, il bollettino del 7 luglio. Speranza, stop ai voli dal Bangladesh. Veneto: la nuova ordinanza di Zaia. Usa, 55.000 contagi nelle ultime 24 ore – LIVE (Di martedì 7 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.15 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 luglio 14.00 – Speranza, stop ai voli dal Bangladesh Con una nuova ordinanza, il ministro della Salute Speranza ha bloccato i voli dal Bangladesh alla luce dei casi registrati. L’iniziativa è stata assunta per limitare il rischio di contagi importati. 11.30 – Coronavirus, scatta il lockdown in Australia L’emergenza Coronavirus travolge anche l’Australia dove scatta il lockdown per sei milioni e mezzo di persone circa. Si tratta delle persone che vivono in Victoria e Nuovo Galles del Sud, che per la prima volta dall’inizio dell’emergenza ... Leggi su newsmondo

