Coronavirus: già 21 positivi tra i passeggeri del volo Dacca-Roma, “abbiamo disinnescato una bomba virale” (Di martedì 7 luglio 2020) “Non sono ancora terminate le operazioni di laboratorio dei test, ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall’Enac diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino risultati positivi al tampone. Una vera e propria ‘bomba‘ virale che abbiamo disinnescato con tempestività attraverso l’ordinanza del Presidente Zingaretti“: lo ha affermato Alessio D’Amato, Responsabile dell’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. “A seguito dell’ordinanza regionale tutti i passeggeri del volo infatti sono stati sottoposti al test sierologico, al test molecolare e all’isolamento. E’ la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e bene la sospensione dei voli, ma bisogna valutare attentamente le misure da ... Leggi su meteoweb.eu

