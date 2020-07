Coronavirus e oncologia: dall’inizio della pandemia -35% di sperimentazioni cliniche (Di martedì 7 luglio 2020) Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca oncologica italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c’è preoccupazione per gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a disposizione. E’ quanto rende noto la FICOG durante una conferenza stampa on line alla quale partecipano rappresentanti degli oncologi, dell’industria e delle Istituzioni. L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare nuove strategie. ... Leggi su meteoweb.eu

