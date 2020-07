Coronavirus e crisi, si vede la luce in fondo al tunnel: "Primi segnali di ripresa" (Di martedì 7 luglio 2020) Secondo la nota mensile dell'Istat, nel mese di maggio c'è stata un ripresa rispetto alle contrazioni di marzo e aprile, ma... Leggi su today

Adnkronos : 'Crisi devastante, non c'è tempo da perdere' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Istat: un'impresa su tre rischia chiusura per crisi #coronavirusitalia - fattoquotidiano : Coronavirus, l’Unità di crisi del Lazio: “Sospendere i voli in arrivo dal Bangladesh, non garantiscono i livelli di… - annaric95744795 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, l'Istat: un'impresa su tre rischia chiusura per crisi #coronavirusitalia - chiaramicalizz : Il #COVID19 ha colpito #Aden come poche altre città al mondo, al punto da essere stata definita “infestata”. Il dot… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crisi Il Coronavirus ha provocato una crisi economica diversa da quelle del passato. Ecco perché Il Fatto Quotidiano Covid, in provincia un unico nuovo caso di contagio. Stabili decessi e guariti

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 25.202 (+ 66 rispetto ...

Covid, 2 italiani su 3 hanno subito danni economici

Una ricerca di Affide e BVA Doxa ha quantificato i danni sopportati dalle famiglie a causa dell’emergenza: il 16% ha perso lavoro o chiuso l’attività, il 25% ha perso fino a 5.000 euro di patrimonio.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 25.202 (+ 66 rispetto ...Una ricerca di Affide e BVA Doxa ha quantificato i danni sopportati dalle famiglie a causa dell’emergenza: il 16% ha perso lavoro o chiuso l’attività, il 25% ha perso fino a 5.000 euro di patrimonio.