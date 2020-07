Coronavirus, diminuiscono i contagi (+138) con più tamponi. Torna a salire il numero di decessi: +30 nelle ultime 24 ore – Il bollettino della Protezione civile (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglioIl bollettino del 7 luglio Raddoppiano i tamponi, crollano i contagi: dopo l’incremento di +208 nuovi casi di Coronavirus in Italia del 6 luglio, con un numero di tamponi processati pari a 22.166, oggi le nuove positività sono +138, con 43.219 tamponi analizzati. Ieri, invece, i test eseguiti e registrati nel bollettino del ministero della Salute erano 22.166. I casi totali in Italia hanno raggiunto quota 241.956. Incremento notevole nel numero di morti registrate nelle ultime 24 ore: sono +30, ieri erano +8 e due giorni fa +7. Dall’inizio del monitoraggio, in Italia i decessi causati dal virus sono stati 34.899. Impennata del dato relativo ai guariti: se ieri avevano superato la Covid-19 +133 persone, il 7 luglio i guariti sono +574. Il totale delle persone che hanno superato la malattia è arrivato a 192.815. Le ... Leggi su open.online

