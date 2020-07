Coronavirus, decine di migliaia di visoni saranno uccisi col gas nei Paesi Bassi (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, decine di migliaia di visoni saranno uccisi col gas nei Paesi Bassi decine di migliaia di visoni saranno uccisi col gas nei Paesi Bassi dopo i casi segnalati di Covid-19 fra i piccoli mammiferi allevati per realizzare pellicce e i contagi di persone che lavorano in questi allevamenti. Il governo olandese ha infatti ordinato l’abbattimento di decine di migliaia di esemplari e ha disposto risarcimenti per gli allevatori. Intanto, la Camera bassa del parlamento olandese ha approvato a larga maggioranza la decisione di chiudere definitivamente questi allevamenti, sulla base della mozione presentata dalla leader del partito animalista Esther Ouwehand. Nel 2013 i parlamentari olandesi avevano approvato la progressiva chiusura degli allevamenti di visone entro 10 anni, ma la diffusione della pandemia di Coronavirus li ha costretti ad accelerare i tempi. Ora si attende il ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decine Coronavirus, caso positivo a Minturno: decine di tamponi. L’appello del sindaco LatinaToday Sciamano infetta villaggio siberiano. Che si isola con i fossati

MOSCA. – Se l’arietta medioevale, in tempi di pandemia, non basta, c’è sempre il villaggio siberiano di Shuluta, nella repubblica di Buryatia, a tirare su la media. Il paesino si è infatti auto-isolat ...

Porto Cervo: spunta il sole dopo il virus

La foto coglie Paola che passeggia sulle mattonelle rosse della Piazzetta di Porto Cervo. Lo staff del servizio fotografico studia le luci nell'attesa che le nuvole, lassù, si diradino un poco. «Ecco, ...

