Coronavirus | da lockdown a fase 3 | pazienti sclerosi multipla si raccontano

Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Si chiude oggi, con un successo di contributi e partecipazione, la prima parte della 6° edizione di 'Io non sclero', il progetto di informazione e sensibilizzazione sulla sclerosi multipla (Sm) sviluppato da Biogen e da Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con l'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin). Il programma di attività, partito a metà aprile, è dedicato a raccontare la vita con la Sm ai tempi del Coronavirus, per favorire la condivisione e il supporto reciproco tra i pazienti e affrontare insieme le tante difficoltà, nuove e inaspettate, che questa pandemia ha portato con sé, dalla vita domestica e familiare, al lavoro, ai tanti aspetti legati alla gestione della Sm in un ...

