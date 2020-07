Coronavirus, da ieri registrati 138 nuovi casi e 30 decessi. Sette le regioni a contagi zero (Di martedì 7 luglio 2020) Proprio non si riesce ad arginare la ‘conta’ che tristemente accompagna ogni giorno i dati fornitici dalla Protezione civile rispetto alla situazione Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono state infatti censite 30 vittime, portando così il numero complessivo delle vittime a 34.889. Se sono +138 da ieri i nuovi contagi, in 940 giacciono ancora negli ospedali ricoverati con sintomi, ma nel frattempo ne sono usciti in 6i. I Nelle terapie intensive, attualmente vi sono ancora 70 pazienti ricoverati (-2 da ieri). Con 2 pazienti in meno nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi sarebbero 14.242. Infine, per quanto riguarda i tamponi effettuati, in tutto sono 5.703.673 (+43.219 da ieri). S Tra le belle notizie, oggi sono 7 le regioni (Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata) che non registrano nuovi contagi nelle ultime 24 ore. ... Leggi su italiasera

