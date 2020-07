Coronavirus, crollo dei contagi: 138 nuovi positivi. In 14 regioni nessun paziente in terapia intensiva (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – Netto calo dei contagi in Italia. Oggi i nuovi positivi rilevati sono stati infatti 138, mentre ieri erano stati 208. Numeri, quelli odierni, decisamente confortanti grazie anche alla metà dei casi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia rispetto a ieri. Nella regione italiana maggiormente colpita dal Coronavirus i nuovi positivi sono 53, ieri erano stati 111. Va detto comunque che oggi in Lombardia sono stati effettuati meno tamponi. Viceversa però a livello nazione sono stati fatti molti più tamponi di ieri, quasi il doppio: 43.219 oggi a fronte dei 22.166 di ieri. La notizia negativa riguarda invece le vittime. Nelle ultime 24 ore i decessi confermati sono stati 30, ieri erano stati 8. In totale in Italia sono morte dall’inizio dell’epidemia 34.899 persone. In terapia intensiva 70 persone Aumentano ancora i guariti, oggi molti ... Leggi su ilprimatonazionale

