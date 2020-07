Coronavirus, crollano i nuovi casi e aumentano i guariti nelle ultime 24 ore: il bollettino aggiornato (Di martedì 7 luglio 2020) I dati relativi alla pandemia di Coronavirus in Italia tornano ad essere positivi nelle ultime 24 ore, crollano infatti i nuovi casi di positività che si attestano su 138, a cui si aggiungono 30 morti e 574 persone guarite. I tamponi effettuati sono 43.219, dunque è risultato positivo solo lo 0,31% dei test processati, il risultato migliore degli ultimi giorni. Diminuiscono, seppur leggermente, le persone ricoverate in ospedale: due unità in meno nei reparti di terapia intensiva e sei in meno nei reparti ordinari. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 241.819 casi totali 34.899 morti 192.241 guariti Oggi in Italia abbiamo 14.242 soggetti positivi al Covid-19, così suddivisi: 940 ricoverati in ospedale (6,6%) 70 ricoverati in terapia intensiva (0,5%) 13.232 in isolamento ... Leggi su sportfair

