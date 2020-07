Coronavirus, Crisanti: “La sfida saranno i focolai autunnali, a ottobre-novembre” (Di martedì 7 luglio 2020) “La sfida saranno i focolai autunnali“: lo sostiene, in un’intervista al “Messaggero” l’epidemiologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell’Università-azienda ospedale di Padova. Secondo Crisanti, i focolai “sono normali. Già ad inizio di aprile avevo detto che l’epidemia sarà costellata da tanti focolai e che bisogna avere la capacità di isolarli e controllarli. A questo punto aggiungo che probabilmente a ottobre–novembre saranno sicuramente più frequenti e di dimensioni maggiori“. “La differenza tra focolai e seconda ondata si basa tutta sulla nostra capacità di reazione, sulla tempestività con la quale vengono identificati e sulle procedure che verranno applicate. La differenza sta tutta lì. Paradossalmente dipende ... Leggi su meteoweb.eu

