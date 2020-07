Coronavirus, contagiati in arrivo dal Bangladesh: 14 positivi a Fiumicino (Di martedì 7 luglio 2020) Torna ad alzarsi l’allerta negli aeroporti dopo gli ultimi focolai scoppiati in Italia a causa di arrivi dall’estero. 14 positivi su un volo proveniente dal Bangladesh. L’India e il Bangladesh sono alle prese con il dramma della pandemia Coronavirus: da ieri la sola India è il terzo Paese al mondo per numero di contagi, dopo Stati Uniti e Brasile. A Roma sono già scoppiati piccoli focolai a causa di cittadini del Bangladesh contagiati, e ora a Fiumicino è scattata l’allerta e i controlli sui voli in arrivo sono tornati ad essere serrati e minuziosi. Proprio uno di questi, ha portato ieri alla scoperta di 14 positivi su un aereo proveniente dal Bangladesh. Sono stati controllati tutti e 225 i passeggeri, 14 erano positivi, c’è preoccupazione ora anche per chi ha viaggiato con loro. L’aereo proveniva da ... Leggi su chenews

