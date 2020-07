Coronavirus, chiunque potrebbe essere contagiato: i “positivi per caso” (Di martedì 7 luglio 2020) Un terzo di positivi al Coronavirus è stato scoperto ‘per caso’, con tamponi fatti in via precauzionale ma senza sintomi della malattia. A parlare di solito sono gli esperti, in tutto il mondo. Ma il virus, no. Il virus agisce: sotto traccia, e può colpire chiunque senza preavviso. E talvolta è solo un caso che venga scoperto, perchè se chiunque di noi è asintomatico e dunque sta bene, che bisogno ha di farsi un tampone? Dunque non è sbagliato dire che tutti noi potremmo essere stati contagiati senza nemmeno accorgercene, oppure che potremo ancora contagiarci. Perchè solo il tampone è la prova della verità: e talvolta neppure quello. Nel Lazio come in Lombardia, un terzo dei positivi al Coronavirus è stato scoperto per caso, perché sottoposto al tampone in via ... Leggi su chenews

