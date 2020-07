Coronavirus: Cgil, primato Bergamo per morti sul lavoro da covid, sono 30 (Di martedì 7 luglio 2020) Milano, 7 lug. (Adnkronos) - L'aggiornamento Inail sulle denunce di infortunio per covid-19, con dati che arrivano fino al 15 giugno scorso, conferma il primato della Provincia di Bergamo nella classifica delle morti bianche. sono 30 le vittime orobiche che hanno contratto la malattia sul posto di lavoro (erano 25 al 31 maggio), il 12,7% del totale nazionale (236 morti). Lo precisa la Cgil Lombardia, che ha analizzato i dati Inail. Cinque delle persone decedute erano residenti nel capoluogo. Seguono Milano, con 22 vittime, e Brescia e Cremona con 14. La Lombardia da sola arriva al 36% del dato nazionale, seguita da Piemonte (15,2%) ed Emilia Romagna (10,2%) Bergamo è invece quinta per numero di infortuni dovuti a Coronavirus (includendo quindi anche i casi risolti con la guarigione), con 895 segnalazioni su un totale di 49.021 casi, preceduta da Milano, Torino, Genova e Brescia. ... Leggi su iltempo

GrossetoNotizie : Emergenza Coronavirus, la Cgil: “I consumatori sono cambiati, commercio investito da tsunami” - LavoroDomestico : #lavoro domestico bonus #badanti e #colf per il #covid19: in tanti ne hanno diritto ma molti non lo sanno - trapani24h : Coronavirus e ospedali, Fp Cgil: 'Mazara e Castelvetrano non si rispettano le norme anti covid' - trapani24h : Coronavirus e ospedali, Fp Cgil: 'Mazara e Castelvetrano non si rispettano le norme anti covid' - trapani24h : Coronavirus e ospedali, Fp Cgil: 'Mazara e Castelvetrano non si rispettano le norme anti covid' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cgil Coronavirus: Cgil, primato Bergamo per morti sul lavoro da covid, sono 30 Il Tempo Coronavirus: Cgil, primato Bergamo per morti sul lavoro da covid, sono 30

Milano, 7 lug. (Adnkronos) - L'aggiornamento Inail sulle denunce di infortunio per Covid-19, con dati che arrivano fino al 15 giugno scorso, conferma il primato della Provincia di Bergamo nella classi ...

Coronavirus/ Un nuovo caso in Calabria

Coronavirus/ Un nuovo caso in Calabria luglio 7, 2020 Allarme della Filcams CGIL: “Nel settore vigilanza, norme disattese e stazioni appaltanti silenti” luglio 7, 2020 "Treni cancellati, il Crotonese ...

Milano, 7 lug. (Adnkronos) - L'aggiornamento Inail sulle denunce di infortunio per Covid-19, con dati che arrivano fino al 15 giugno scorso, conferma il primato della Provincia di Bergamo nella classi ...Coronavirus/ Un nuovo caso in Calabria luglio 7, 2020 Allarme della Filcams CGIL: “Nel settore vigilanza, norme disattese e stazioni appaltanti silenti” luglio 7, 2020 "Treni cancellati, il Crotonese ...