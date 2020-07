Coronavirus, calano i casi in Italia, ma aumentano di nuovo i morti (Di martedì 7 luglio 2020) I nuovi contagi da 208 scendono a soli 138. Ma le vittime si impennano da 8 a 30 in sole 24 ore. Raddoppiano i tamponi, oggi a quota 43mila Leggi su lastampa

