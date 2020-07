Coronavirus: cala la curva epidemica in Italia (+138), in Sicilia un contagio e nessuno in terapia intensiva (Di martedì 7 luglio 2020) cala la curva epidemica in Italia: 138 i nuovi casi registrati oggi, contro i 208 di ieri. Complice il forte calo della Lombardia, 53 positivi contro i 111 di 24 ore fa, a fronte però di meno tamponi.... Leggi su feedpress.me

