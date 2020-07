Coronavirus Brasile: il presidente Bolsonaro positivo al tampone (Di martedì 7 luglio 2020) positivo al tampone per il Coronavirus il presidente del Brasile Jair Bolsonaro: nei giorni scorsi, non ha usato le dovute raccomandazioni. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha rivelato poco fa di essere risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Nelle scorse ore, si era diffusa la notizia circa una possibile positività. In particolare, era emerso … L'articolo Coronavirus Brasile: il presidente Bolsonaro positivo al tampone è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - Agenzia_Ansa : #Brasile, #Bolsonaro ha i sintomi del #coronavirus - Agenzia_Ansa : Brasile, il presidente Bolsonaro ha i sintomi del coronavirus #ANSA - tomasomontanari : Credo che in questo caso sia il #Covid a lavarsi le mani, dopo il contatto.... #Brasile , #Bolsonaro annuncia: “Son… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #Brasile il presidente #Bolsonaro annuncia 'SONO POSITIVO AL… -