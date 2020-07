Coronavirus, Brasile: Bolsonaro ha i sintomi della malattia (Di martedì 7 luglio 2020) La crisi di Coronavirus continua in Brasile e in queste ore è giunta notizia che anche il presidente Bolsonaro ha i sintomi del Covid-19. Il Brasile continua ad essere il secondo Paese al mondo per numero di positivi e di decessi causati dal Coronavirus. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 20.000 … L'articolo Coronavirus, Brasile: Bolsonaro ha i sintomi della malattia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

