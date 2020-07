Coronavirus, Bolsonaro senza mascherina: ecco quando avrebbe contratto il virus (FOTO) (Di martedì 7 luglio 2020) La FOTO del Covid-19 è rappresentata da 8 uomini che sorridono distesi all’obiettivo sotto un ombrellone in un giardino. Ci sono tre ministri, un ambasciatore, il presidente Jair Messias Bolsonaro e tre suoi collaboratori. Nessuno dei presenti indossa una mascherina: sicuramente non un buon esempio per un Paese colpito da 1,5 milioni di contagi e 65 mila morti. E’ in questa occasione, probabilmente, che il presidente si è preso il Covid 19 Il giorno prima Bolsonaro aveva pranzato con nove importanti imprenditori e anche qui nessuno aveva una protezione. Domenica si è sentito male, aveva febbre alta, tosse, dolore muscolari e alle ossa: tutti sintomi tipici del Coronavirus. I medici gli hanno consigliato di restare a casa ma hanno voluto fare dei controlli più accurati al polmone. Voci insistenti affermano che il presidente è stato ... Leggi su sportface

