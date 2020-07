Coronavirus, Bolsonaro risultato positivo al Covid-19 (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha riferito di essere risultato positivo al Covid-19. Lo riportano i media brasiliani. Nella serata di lunedì il capo dello Stato aveva riferito di avere alcuni sintomi associati alla malattia da nuovo Coronavirus – febbre a 38 gradi e un tasso di ossigenazione del sangue al 96 per cento – e di aver deciso di effettuare un test. Avvertiti i malori, Bolsonaro si era recato all’Hospital das Forcas Armadas, da cui è uscito con una risonanza magnetica al polmone che non avrebbe individuato “alcun problema”. Il presidente, che da tempo denuncia un eccesso di allarmismo sulla crisi sanitaria, si era già in passato sottoposto ad almeno due test di Covid-19, in coincidenza con contagi accertati tra i suoi piu’ stretti collaboratori. Esami il cui referto era stato reso pubblico solo dopo ... Leggi su meteoweb.eu

