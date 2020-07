Coronavirus: Bolsonaro positivo al tampone. In Brasile spopola l’hashtag: «Forzacorona» (Di martedì 7 luglio 2020) Al suo quarto tampone il presidente Bolsonaro è risultato positivo al Covid-19. Il leader sudamericano, già da ieri, 6 luglio, con sintomi compatibili con il virus come la febbre alta, ha più volte in questi mesi ridimensionato i rischi della pandemia, definendolo febbriciattola dalla quale sarebbe facilmente guarito Leggi su firenzepost

