Coronavirus Bolsonaro | il Presidente è positivo al tampone

Il Presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro è risultato positivo al Coronavirus. Da qualche giorno presentava i tipici sintomi del Covid-19, e pochi minuti fa è stata diffusa la notizia. Il Premier brasiliano si è sentito male dopo una festa a casa dell'ambasciatore americano, un incontro in cui nessuno portava le mascherine e non si mantenevano le distanze di sicurezza, come dimostrano le foto. Nonostante oggi abbia già dichiarato di sentirsi meglio, ha avuto linee di febbre fino a 38, tosse e dolori muscolari, per questo è stato sottoposto al tampone. Coronavirus, Bolsonaro accusa i sintomi del Coronavirus dopo una festa Secondo i dottori, proprio durante quella festa del 4 luglio il Presidente Bolsonaro potrebbe aver

