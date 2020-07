Coronavirus, bloccati i voli dal Bangladesh: troppi casi (Di martedì 7 luglio 2020) Il ministero della Salute ha diffuso oggi una nota per annunciare la sospensione per una settimana dei voli dal Bangladesh a causa dei troppi casi di positività al Coronavirus riscontrati negli ultimi giorni. La decisione è stata presa dal ministro della Salute Roberto Speranza in concerto con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.Nella nota si legge:"Il ministro ha deciso la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato ieri a Roma"E la precisazione del ministro Speranza:"In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue"Coronavirus, bloccati i voli dal Bangladesh: troppi ... Leggi su blogo

