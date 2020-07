**Coronavirus: Biden, 'Usa torneranno in Oms nel primo giorno da presidente'** (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Gli americani sono più sicuri quando l'America è impegnata nel rafforzamento della salute a livello globale. Nel mio primo giorno da presidente, gli Stati Uniti si uniranno di nuovo all'Oms e ripristineremo la nostra leadership a livello mondiale". Così Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca commentando la decisione dell'amministrazione Trump di far uscire gli Usa dall'Oms. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : **Coronavirus: Biden, 'Usa torneranno in Oms nel primo giorno da presidente'**... - ElezioniUsa : #COVID19: la campagna di @JoeBiden presenta un piano a tre step per rafforzare la capacità americana di far fronte… - cgalantuomo : RT @cronachefigli: ???? USA - Alcuni artisti hanno realizzato quest'opera in Texas. #coronavirus #covid19 #texas #usa #trump #donaldtrump #b… - ercus61 : RT @SuicidioEuropeo: Australia: 5 milioni di persone di nuovo ai domiciliari per 191 casi positivi di COVID. E niente, fino all'elezione di… - AndreaLisi15 : RT @SuicidioEuropeo: Australia: 5 milioni di persone di nuovo ai domiciliari per 191 casi positivi di COVID. E niente, fino all'elezione di… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Biden **Coronavirus: Biden, 'Usa torneranno in Oms nel primo giorno da presidente'** Il Tempo Coronavirus mondo, superati 200mila morti in Europa. Trump notifica il ritiro ufficiale dall'Oms

La pandemia da nuovo coronavirus ha già ucciso oltre 200 mila persone in Europa, delle quali i due terzi nel Regno Unito, Italia, Francia e Spagna. Il bilancio è della France Press,. Con un totale di ...

Coronavirus, Trump: nostro tasso di mortalità il più basso al mondo

"Il trattamento con l'idrossiclorochina taglia il tasso di mortalità significativamente nei pazienti ricoverati con Covid-19 e senza effetti collaterali cardiaci, in base a uno studio dell'Henry Ford ...

La pandemia da nuovo coronavirus ha già ucciso oltre 200 mila persone in Europa, delle quali i due terzi nel Regno Unito, Italia, Francia e Spagna. Il bilancio è della France Press,. Con un totale di ..."Il trattamento con l'idrossiclorochina taglia il tasso di mortalità significativamente nei pazienti ricoverati con Covid-19 e senza effetti collaterali cardiaci, in base a uno studio dell'Henry Ford ...