**Coronavirus: Biden, 'Usa torneranno in Oms nel primo giorno da presidente'** (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Gli americani sono più sicuri quando l'America è impegnata nel rafforzamento della salute a livello globale. Nel mio primo giorno da presidente, gli Stati Uniti si uniranno di nuovo all'Oms e ripristineremo la nostra leadership a livello mondiale". Così Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca commentando la decisione dell'amministrazione Trump di far uscire gli Usa dall'Oms. Leggi su iltempo

La pandemia da nuovo coronavirus ha già ucciso oltre 200 mila persone in Europa, delle quali i due terzi nel Regno Unito, Italia, Francia e Spagna. Il bilancio è della France Press,. Con un totale di ...

Coronavirus, Trump: nostro tasso di mortalità il più basso al mondo

"Il trattamento con l'idrossiclorochina taglia il tasso di mortalità significativamente nei pazienti ricoverati con Covid-19 e senza effetti collaterali cardiaci, in base a uno studio dell'Henry Ford ...

