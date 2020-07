Coronavirus, Bankitalia: “Metà popolazione ha perso reddito, per uno su tre niente vacanze” (Di martedì 7 luglio 2020) Luca Monticelli 07/07/2020 Politica l.monticelli@agenziadire.com Sono state interpellate 3.079 persone: l’impatto è più negativo tra i lavoratori indipendenti: quasi l’80 per cento ha subito un calo nel reddito Share on facebook Share on ... Leggi su dire

MaxxMono : So io cosa ci farei con la potenza di fuoco... - giuz73 : RT @Paolo3_P: Andrà tutto bene **** Coronavirus, Bankitalia: 55% popolazione a rischio soglia povertà - AleLepri : RT @Paolo3_P: Andrà tutto bene **** Coronavirus, Bankitalia: 55% popolazione a rischio soglia povertà - Paolo3_P : Andrà tutto bene **** Coronavirus, Bankitalia: 55% popolazione a rischio soglia povertà - AleGaetani : Vi siete persi il botta e risposta tra il @nytimes e #Bankitalia nel pieno del lockdown? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bankitalia Coronavirus, Bankitalia: «Un terzo delle famiglie ha riserve per meno di tre mesi» Il Sole 24 ORE Banca d'Italia, indagine su effetti del Covid-19: colpito il reddito di metà della popolazione

Pubblicazione diffusa oggi sul sito della Banca d'Italia dal titolo "Principali risultati dell'Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane nel 2020". Impatto del lockdown più severo per i lavorator ...

“La metà della popolazione si attende un calo del reddito” (Bankitalia)

Lo si legge nella pubblicazione diffusa oggi sul sito della Banca d’Italia, della serie “Note Covid-19”, dal titolo “Principali risultati dell’Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane nel 2020”.

Pubblicazione diffusa oggi sul sito della Banca d'Italia dal titolo "Principali risultati dell'Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane nel 2020". Impatto del lockdown più severo per i lavorator ...Lo si legge nella pubblicazione diffusa oggi sul sito della Banca d’Italia, della serie “Note Covid-19”, dal titolo “Principali risultati dell’Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane nel 2020”.