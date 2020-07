Coronavirus, Arcuri nominato commissario per la riapertura in sicurezza delle scuole. Poteri inseriti nel decreto Semplificazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo la gestione dell’emergenza Coronavirus, il commissario straordinario Domenico Arcuri si occuperà anche della riapertura in sicurezza delle scuole prevista per settembre. Lo prevede una norma contenuta nell’ultima bozza del decreto Semplificazioni varato “salvo intese” nella notte dal consiglio dei ministri. Arcuri si occuperà di fornire agli istituti scolastici gel, mascherine e “ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021″. Sarà sempre lui a gestire un’eventuale ripresa dei contagi e a contenere la diffusione del virus nelle scuole, partendo dai test sierologici a tappeto per docenti e bidelli ufficializzato oggi dal ministero dell’Istruzione. Nel provvedimento con cui gli è stato assegnato l’incarico ... Leggi su ilfattoquotidiano

Domenico Arcuri, il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, "fino alla scadenza del predetto stat ...

Sarà il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, a occuparsi della fornitura di gel, mascherine e "ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi" per garantire l'ordinato avvio ...

Domenico Arcuri, il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, "fino alla scadenza del predetto stat ...