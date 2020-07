Coronavirus, a che punto è il candidato vaccino prodotto dall’italiana IRBM: “In fase di sperimentazione avanzata, test in corso su migliaia di persone” (Di martedì 7 luglio 2020) L’IRBM di Pomezia, l’azienda che tramite la sua divisione vaccini Advent in questo momento sta mettendo a punto e producendo assieme all’Universita’ di Oxford e alla multinazionale AstraZeneca le dosi per la sperimentazione di fase 3 del candidato vaccino contro il Coronavirus, ha accolto in visita questa mattina il ministro dell’Universita’ e della Ricerca, Gaetano Manfredi. Dopo il tour all’interno dei laboratori e degli impianti del Consorzio nato tra l’IRBM, il Consiglio nazionale delle Ricerche e l’Istituto Superiore di Sanita’, che e’ incaricato dal Mur di manutenere e implementare la Collezione nazionale di composti chimici che e’ messa a disposizione di tutte le universita’ e i Centri di ricerca italiani, il ministro ha ringraziato per il lavoro svolto tutti i ricercatori e coloro che sono ... Leggi su meteoweb.eu

