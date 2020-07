Coronavirus, 21 positivi a Roma provenienti dal Bangladesh: sospesi i voli (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, 21 positivi a Roma provenienti dal Bangladesh: sospesi i voli. Il ministro della Salute Speranza ha preso la decisione dopo che sull’aereo proveniente da Dacca è stato riscontrato un focolaio Tema caldissimo in queste ore resta il focolaio di Coronavirus creatosi a Roma per l’arrivo di cittadini del Bangladesh infetti. L’aereo arrivato ieri notte … L'articolo Coronavirus, 21 positivi a Roma provenienti dal Bangladesh: sospesi i voli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.709 • Deceduti: 34.869 (+8, +0%) • Dimessi/Guarit… - fanpage : Fiumicino, controllati i 225 passeggeri di un aereo dal Bangladesh: 14 positivi al coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'Carcere per i positivi che vanno in giro' #zaia - memboditempesta : Ah ecco..si lamentano di chi va al mare,oppure a prendere un aperitivo.. Il Messaggero: Coronavirus Roma, positivi… - LMtredici : 07.07 coronavirus #marche Test 790(546uovi 244percorso guariti) positivi 1 /t.i. e semintensiva 0 non intens.tot.5… -