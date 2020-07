Coronavirus: 138 nuovi casi, risalgono i decessi: il bollettino del 7 luglio (Di martedì 7 luglio 2020) Sono 138 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, dai 208 di ieri, secondo il bollettino diffuso oggi 7 luglio 2020 dal ministero della Salute. Il dato odierno fa salire a 241.956 il totale dei contagi (compresi deceduti e guariti) da inizio epidemia. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 30 decessi di pazienti positivi al Covid, dato questo in aumento rispetto alle 8 vittime segnalate ieri e che porta il totale dei decessi a 34.899 unità. I guariti nell’ultimo giorno sono 574, dai 133 di ieri, in tutto 192.815 da inizio emergenza. I ricoverati con sintomi sono 940, dato che resta stabile, mentre in terapia intensiva rimangono 70 persone, meno due unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 14.242 e i tamponi eseguiti 5.703.673, più 43.219 nelle ultime 24 ore.In Lombardia si registrano 53 dei nuovi casi di Coronavirus dell’ultimo giorno, la ... Leggi su blogo

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.242 • Deceduti: 34.899 (+30, +0,1%) • Dimessi/Gua… - fattoquotidiano : Coronavirus – I dati: scendono a 138 i nuovi casi, altri 30 morti. In 7 regioni zero contagi - RaiNews : #Coronavirus, cala la curva epidemica, ma aumentano i decessi: 138 nuovi casi, 574 guariti e 30 morti - iljokeer : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.242 • Deceduti: 34.899 (+30, +0,1%) • Dimessi/Guariti: 192… - GMarzop : Coronavirus, il bollettino di martedì 7 luglio: 138 nuovi casi e 30 morti – La Repubblica -