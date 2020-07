CoronaVac, il vaccino contro il Covid: dal 20 luglio via alla sperimentazione sull’uomo in Brasile (Di martedì 7 luglio 2020) Anche se ad oggi il Covid-19 in diverse nazioni del mondo si appresta a diventare solo un ricordo, data la situazione di contenimento in cui attualmente si trova, non può definirsi un nemico battuto, soprattutto in vista di un’eventuale seconda ondata, preannunciata anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e trovare un vaccino è ormai un imperativo. … L'articolo CoronaVac, il vaccino contro il Covid: dal 20 luglio via alla sperimentazione sull’uomo in Brasile Leggi su dailynews24

Coronavirus, in Brasile dal 20 luglio vaccino sarà testato sugli umani

Dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria brasiliana, il governo di San Paolo avvierà il 20 luglio i primi test sugli esseri umani del vaccino contro il coronavirus ...

