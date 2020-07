Corbo su Milik: Se è da Juve, perché il Napoli lo molla? (Di martedì 7 luglio 2020) Troppo rumore per nulla secondo Antonio Corbo su Repubblica oggi. Troppo entusiasmo forse per un Napoli che deve ancora dimostrare nei prossimi 32 giorni il suo valore. Nonostante gli acquisti già arrivati e quelli in cantiere che arriveranno a fine stagione ci sono ancora pedine a mettere a posto e posizioni da sistemare: il sostituto i Koulibaly e di Ghoulam, ma soprattuto la questione Milik su cui Corbo si pone una domanda Se è da Juve, perché il Napoli lo molla? L'articolo Corbo su Milik: Se è da Juve, perché il Napoli lo molla? ilNapolista. Leggi su ilnapolista

