Contratti, appalti, green: cosa c’è nel decreto Semplificazione (Di martedì 7 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e della ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la Semplificazione e l’innovazione digitale. Il testo, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, “costituisce un intervento organico volto alla Semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa”. Il dl semplificazioni è stato approvato ‘salvo intese’ dal Consiglio dei ministri dopo una riunione fiume, terminata all’alba. Ecco nel dettaglio le misure previste nel decreto: Contratti PUBBLICI – Affidamento diretto nei Contratti pubblici per ... Leggi su quifinanza

LavoriPubblici : “Il sistema non funzionerà meglio togliendo le regole' [Angelo Carlini, Presidente ASSISTAL] @LavoriPubblici - PonytaEle : RT @Euroscettici: #decretosemplificazioni quindi il pericolo è il contante non gli appalti senza gara. Bene ne prendiamo atto. https://t.co… - afgibi : RT @Euroscettici: #decretosemplificazioni quindi il pericolo è il contante non gli appalti senza gara. Bene ne prendiamo atto. https://t.co… - lameghy : RT @Euroscettici: #decretosemplificazioni quindi il pericolo è il contante non gli appalti senza gara. Bene ne prendiamo atto. https://t.co… - Euroscettici : #decretosemplificazioni quindi il pericolo è il contante non gli appalti senza gara. Bene ne prendiamo atto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti appalti Codice dei contratti: Nel Decreto Semplificazioni le nuove regole per i contratti sotto soglia Lavori Pubblici Semplificazione e innovazione digitale: ok al decreto-legge

Nella seduta notturna a cavallo tra lunedì 6 e martedì 7, il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra gli altri provvedimenti, un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’ ...

Baretta si confronta con i "puri" dell'industria di Porto Marghera

Non c'è lista che non si confronti con Porto Marghera. Il lavoro c'è ma è invisibile. Le catene degli appalti cancellano le persone dentro alle tute o dietro ai ruoli, privi di dignità o legalità, dei ...

Nella seduta notturna a cavallo tra lunedì 6 e martedì 7, il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra gli altri provvedimenti, un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’ ...Non c'è lista che non si confronti con Porto Marghera. Il lavoro c'è ma è invisibile. Le catene degli appalti cancellano le persone dentro alle tute o dietro ai ruoli, privi di dignità o legalità, dei ...