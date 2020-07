Conte incontra Casaleggio a Palazzo Chigi. Il premier: “Sulle Regionali non interferisco” (Di martedì 7 luglio 2020) Incontro tra il premier Conte e Casaleggio a Palazzo Chigi. Sul tavolo il nodo delle Regionali. ROMA – Incontro tra il premier Conte e Casaleggio a Palazzo Chigi. Un vertice durato tre ore con una discussione che ha riguardato diversi argomenti, anche quello delle prossime Regionali. “Abbiamo parlato un po’ di tutto – ha ammesso il presidente di Rousseau al termine dell’incontro citato da La Repubblica – anche delle elezioni. Ma soprattutto ho presentato al premier il piano dell’Associazione di Gianroberto Casaleggio“. Il premier Conte: “Sulle Regionali non interferisco” Nell’incontro il premier Conte ha ribadito la propria intenzione di non interferire alle prossime Regionali. Una precisazione arrivata dopo aver lanciato un segnale ai due partiti: “Non fare un’alleanza sarebbe una sconfitta per ... Leggi su newsmondo

