Conte, il Premier sta per parlare agli italiani: ecco le anticipazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una conferenza stampa alle 12 per spiegare le principali misure Contenute nel decreto semplificazioni, approvato in Consiglio dei ministri "salvo intese”. Lo ha scritto su Twitter lo stesso Premier. Dopo una discussione lunga più di quattro ore in Consiglio dei ministri, è arrivato, nella notte e "salvo intese”, il via libera al decreto semplificazioni. Non bastano settimane di trattativa: fino all'ultimo hanno tenuto banco le divergenze sulle deroghe alle norme sugli appalti e anche sulle opere pubbliche da affidare a commissari, nonché sull'abuso d'ufficio, su cui Italia Viva esprime la sua riserva, e su norme come quella dell'interoperabilità dei dati, su cui discutono i ministri Pisano e Gualtieri. I grandi nodi alla fine, assicurano più fonti di governo ... Leggi su howtodofor

petergomezblog : Regionali, il Pd risponde all’appello di Conte. Da Zingaretti a Boccia: “Il M5s cammini con noi”. Emiliano: “Non tr… - fanpage : Secondo gli elettori, la leadership del Premier #Conte si distingue anche a livello mondiale: è lui ad aver gestito… - MolinariRik : Dalle ore 15 diretta dalla Camera su Rai3 per question time con il premier Conte. - christianrocca : RT @Linkiesta: Prima del premier spagnolo e di quello italiano Google mostra l’allenatore e l’attaccante dell’Inter. L’incontro di domani… - NewsMondo1 : Dl Semplificazioni, la conferenza stampa del premier Conte -