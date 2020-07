Conte e l’arte del rimandare, mentre il Pil sprofonda e le famiglie non ce la fanno (Di martedì 7 luglio 2020) Dal 17 agosto andranno in scena migliaia di licenziamenti. Il Pil dell’Italia è stato certificato oggi come il peggiore d’Europa con stime che fanno venire i brividi. In tutto questo’, l’evanescenza del governo, qualche conferenza stampa e gli ennesimi annunci di misure tutta retorica e poca sostanza. La realtà, però, è altra cosa. E lo sanno le famiglie che non ce la fanno più, i giovani che non lavorano e le attività che chiudono definitivamente. Il governo Conte, però, resta impassibile e continua a procrastinare tra un “salvo intese” e una passerella. Come racconta molto bene Gianni Del Vecchio su HuffingtonPost, “l’esecutivo licenzia il Decreto semplificazioni – che sarebbe dovuto essere l’architrave del rilancio post-Covid – al termine di una maratona notturna, alle 4 ... Leggi su ilparagone

