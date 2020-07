Conte e il patto del sombrero. Così il premier prova a vendere il Mes a Spagna e Portogallo (Di martedì 7 luglio 2020) Roma. Cerca un po’ di Africa in giardino, ma la trova nella Mancia e nella tenera Lisbona. Al contrario di Alcide De Gasperi che si faceva piccolo piccolo di fronte agli statunitensi (“Tutto è contro di me tranne la vostra personale cortesia”), Giuseppe Conte vola in Spagna e Portogallo come federat Leggi su ilfoglio

Paolo Gentiloni frena sul ripristino delle regole del Patto di Stabilità e Crescita ... perché ha tassi di restituzione del debito più elevati". Giuseppe Conte continua a tergiversare sul tema. Il ...

Infanzia e adolescenza: il Presidente del Consiglio riceve le nove reti promotrici del documento educAzioni

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, insieme alla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e al Vice-Ministro allo ...

