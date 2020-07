Consigli Fantacalcio 31ª giornata, le scelte ruolo per ruolo: chi schierare e chi evitare (Di martedì 7 luglio 2020) Consigli Fantacalcio 29ª giornata – Altro turno infrasettimanale in Serie A, il quinto post lockdown di un’estate infuocata. Fase finale del nostro campionato: partite che ormai hanno un peso specifico e alcuni verdetti iniziano a delinearsi. Come di consueto, ecco alcune dritte della redazione di CalcioWeb in merito alla scelta della formazione: i calciatori da schierare e da evitare in ogni ruolo. PORTIERI Da evitare – Solita storia dell’avversario dell’Atalanta, quindi la Samp, quindi Audero. No anche a Gabriel (difesa del Lecce colabrodo e a maggior ragione contro la Lazio) e Pau Lopez (momento della Roma abbastanza complesso). Da schierare – Meret e Sirigu. Il Napoli, per solidità difensiva e atteggiamento conservativo, sa come si protegge la propria porta. La sfida in casa del Genoa, poi, non sembra ostacolo ... Leggi su calcioweb.eu

