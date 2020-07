Congedo straordinario genitori: fruibile fino al 31 agosto (Di martedì 7 luglio 2020) Un emendamento approvato la scorsa settimana dalla Commissione Bilancio alla Camera per il DL Rilancio amplia la finestra temporale in cui è possibile fruire del Congedo COVID-19 da parte di genitori con figli minori di 12 anni. Congedo straordinario COVID-19 Il Congedo, fruibile per un massimo di 30 giorni dai genitori di figli che non hanno compiuto i 12 anni alla data del 5 marzo 2020 (o a prescindere dall’età se portatori di handicap grave) potrà essere utilizzato fino alla data del 31 agosto 2020 (attualmente andava fruito entro il 31 luglio). Invitiamo, a questo proposito, a leggere l’articolo sul Congedo per i figli minori nell’articolo: Congedo parentale 2020: aiuti alle famiglie a casa 15 giorni coi figli, novità ‘decreto cura Italia’ Si ricorda, comunque, che il Congedo spettante è di 30 giorni nel limite ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Congedo straordinario genitori: fruibile fino al 31 agosto - BeppeBjoy : Estensione congedo straordinario e progetti per i centri estivi, le novità del dl Rilancio - divisenews : Dl Rilancio, congedo parentale straordinario esteso fino al 31 agosto... - Notiziedi_it : Dl Rilancio, congedo straordinario dei genitori esteso fino al 31 agosto - infoitinterno : Dl Rilancio, congedo parentale straordinario esteso fino al 31 agosto -