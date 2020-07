Concorso Scuola nazionale dell’amministrazione 2020: ecco il bando per partecipare (Di martedì 7 luglio 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 30 giugno 2020 è stato pubblicato un bando per l’ammissione di 315 allievi al Corso Concorso per la formazione di dirigenti da inserire nelle amministrazioni statali. ecco le informazioni più utili per partecipare al Concorso. Concorso SNA: assunzioni di 210 dirigenti, posti disponibili Il Concorso, per esami, è finalizzato all’ammissione di 315 allievi al Corso di formazione per dirigenti organizzato dalla SNA, Scuola nazionale dell’amministrazione. Le assunzioni, però, saranno 210 distribuite nelle seguenti amministrazioni: √tre posti Consiglio di Stato; √diciotto posti Presidenza del Consiglio dei ministri; √dodici posti Ministero dell’interno; √tre posti Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; √tre posti Ministero della ... Leggi su notizieora

