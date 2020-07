Comunità Montana del Matese, Imperadore chiede a De Luca l’assunzione di nuove leve (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon una delibera di Giunta Esecutiva, la n.26 del 19 marzo 2020, dal titolo “Piano straordinario per l’assunzione di personale idraulico forestale. Procedure concorsuali per assunzioni personale amministrativo. Richiesta alla Regione Campania” il presidente Francesco Imperadore chiede al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nuova linfa per l’Ente sovracomunale matesino. “L’applicazione di un piano straordinario che preveda l’assunzione di nuove leve in forza alla Comunità Montana del Matese assolverebbe ad una duplice funzione: si avrebbe un ricambio generazionale colmando i vuoti dei pensionamenti e darebbe ai giovani del territorio opportunità lavorative contrastando lo spopolamento delle comunità matesine”. Ha dichiarato il presidente della Comunità Montana del ... Leggi su anteprima24

